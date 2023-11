Siemens Energy-Aktie erreicht Charthürde vor Kapitalmarkttag

Die laufende Erholungsrally hat die Papiere von Siemens Energy am Montag zurück an die Charthürde um 12 Euro geführt.

Vom Rekordtief im Oktober bei rund 6,40 Euro verteuerten sich die Aktien des Energiekonzerns wieder um 87 Prozent, sind aber mit einem Jahresverlust von fast einem Drittel immer noch schwächster DAX -Wert.

An diesem Dienstag halten die Münchner ihren Kapitalmarkttag ab. Die Anleger wünschten sich einen glaubwürdigen Turnaroundplan hin zu positivem Barmittelfluss, schrieb Analyst Nicholas Green von Bernstein in seinem Ausblick. Für vergleichsweise einfach hält er es zu beschreiben, was nicht zielführend ist: Die Fortsetzung des "Business as usual", das Windturbinen-Geschäft komplett aufzugeben und eine volle Konzentration auf den Bereich Gas & Power.

Insgesamt geht Green ohne größere Erwartungen neutral in die Veranstaltung, fundamental bewertet er die Aktien weiter mit "Underperform".

Via XETRA gewannen die Siemens Energy-Aktien letztlich 2,05 Prozent auf 11,92 Euro.

