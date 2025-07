Siemens Energy-Aktie gesucht: Jetzt wieder Dividende erlaubt

Der Haushaltsausschuss des Bundestages habe die Dividendenbeschränkung bereits für das laufende Geschäftsjahr 2025 und damit ein Jahr früher als ursprünglich vorgesehen aufgehoben, teilte der DAX -Konzern am Mittwoch mit. Das Unternehmen will grundsätzlich 40 bis 60 Prozent des auf die Anteilseigner entfallenden Gewinns nach Steuern ausschütten. Wie viel für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr gezahlt wird, wird voraussichtlich im November entschieden.

Der Konzern kann die vollen Zahlungen wieder aufnehmen, nachdem er im Juni staatliche Garantien vorzeitig abgelöst hatte. Siemens Energy hatte die staatliche Unterstützung 2023 gebraucht, als das Unternehmen einerseits massiv unter der Krise in seiner Windsparte litt, andererseits aber in großem Umfang neue Aufträge bekam. Für diese Aufträge, die oft über viele Jahre laufen, sind Garantien üblich, die in der Regel von Banken gegen eine Gebühr ausgestellt werden. Der damals kriselnde Konzern hatte aber Schwierigkeiten, diese Garantien von Banken zu bekommen. Eine kostenpflichtige Rückgarantie des Bundes löste dieses Problem. Energy bezahlte dafür rund 100 Millionen Euro pro Jahr, hatte Konzernchef Christian Bruch dem "Handelsblatt" erklärt.

Mittlerweile brummen die Geschäfte von Siemens Energy, vor allem die rund um Gaskraftwerke und Netztechnik. Seit den Problemen gegen Ende 2023 hat sich der Aktienkurs denn auch mehr als verzehnfacht.

Die Siemens Energy-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,53 Prozent höher bei 98,42 Euro.

/mis/jha/

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX)