Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

Kapitalmarkttag im Blick 03.11.2025 15:13:00

Rally geht weiter: Siemens Energy-Aktie erklimmt neues 52-Wochen-Hoch

Die Siemens Energy-Aktie festigt ihre Position als einer der stärksten DAX-Performer und erreicht ein neues 52-Wochen-Hoch.

• Siemens Energy-Aktie stürmt auf Jahreshoch
• Analysten prognostizieren weiteres Kurspotenzial
• Kräftiges Umsatzwachstum und Rekordauftragsbestand

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat einen spektakulären Turnaround vollzogen und seinen Wert innerhalb eines Jahres nahezu verdreifacht. Innerhalb der letzten zwölf Monate kletterte die Aktie um rund 190 Prozent, diese Performance macht Siemens Energy zu einem der stärksten Werte im deutschen Leitindex. Am heutigen Montag erreichte das Papier bei 113,35 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch und notiert aktuell noch 4,10 Prozent im Plus bei 111,70 Euro.

Analysten erhöhen Kursziele deutlich

Die Analystengemeinde zeigt sich angesichts der operativen Fortschritte überzeugt von den weiteren Aussichten des Energietechnikkonzerns. Die Mehrzahl der Analysten spricht deshalb eine Kaufempfehlung aus. Wie "finanztreff" am Sonntag berichtete, hält Berenberg-Analyst Richard Dawson die Aktien von Siemens Energy für noch nicht ausgereizt und stockte sein Kursziel auf 122 Euro auf. Der Experte sieht weiter ein günstiges Nachfrageumfeld, seiner Meinung nach könnten die mittelfristigen Margen die Zielvorgaben toppen. Bei Goldman Sachs hält man sogar 124 Euro für möglich.

Profitabilitätsschub im Windgeschäft erwartet

Die positive Marktentwicklung wird maßgeblich von der anhaltend hohen Nachfrage sowie der Erwartung getragen, dass Siemens Energy im traditionell schwierigen Windbereich sowie bei konventionellen Erzeugungslösungen die Profitabilität spürbar steigern kann. Anleger und Experten warten gespannt auf den anstehenden Kapitalmarkttag im November, der neue Details zur weiteren Bilanzverbesserung, dem Cashflow sowie der Verwendung von Barmitteln liefern soll. Trotz gewisser Unsicherheiten aufgrund internationaler Rahmenbedingungen, wie etwa drohender US-Zölle, bewertet das Management die Gesamtentwicklung als robust und vielversprechend.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen

22.10.25 Siemens Energy Verkaufen DZ BANK
21.10.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
15.10.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
14.10.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 111,10 3,69% Siemens Energy AG

