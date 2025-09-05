Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
05.09.2025 13:23:00
Siemens Energy-Aktie im Aufwind: Diese Faktoren treiben den Energietechnikriesen an
• Bevorstehender Aufstieg in EURO STOXX 50
• Siemens Energy-Aktie gefragt
Ostsee-Großprojekt bringt Milliardenvolumen
Siemens Energy konnte sich einen der größten Aufträge seiner jüngeren Unternehmensgeschichte sichern: Für ein Offshore-Netzanbindungsprojekt in der Ostsee wird das Unternehmen zentrale Technik liefern. Das Projekt auf Bornholm hat ein Volumen im Milliardenbereich und gilt als entscheidender Schritt für die Integration erneuerbarer Energien in das europäische Stromnetz. Analysten sehen darin ein starkes Signal für die Marktstellung des Konzerns.
Standortausbau in Deutschland
Parallel dazu sorgt ein langfristiger Mietvertrag für ein neues Servicezentrum in Mühlheim für Schlagzeilen. Mit der Investition will Siemens Energy die Kapazitäten im Bereich Wartung und Instandhaltung deutlich ausbauen. Das stärkt nicht nur die Service-Sparte, sondern gilt auch als Bekenntnis zu stabilen Arbeitsplätzen und einer nachhaltigen Wachstumsstrategie.
Indexaufstieg naht
Positiv gewertet werden dürfte auch der bevorstehende Aufstieg in den EURO STOXX 50, wodurch Siemens Energy offiziell zu den 50 größten börsennotierten Unternehmen Europas zählt. Vollzogen wird diese Änderung bereits zum 22. September.
Siemens Energy-Aktie im Aufschwung
Für die Aktie des deutschen Elektro- und Energietechnikherstellers geht es am Donnerstag via XETRA zeitweise wieder um 0,49 Prozent hoch auf 89,56 Euro. Seit Jahresstart haben sich die Papiere bereits um mehr als 77 Prozent verteuert.
Redaktion finanzen.at
