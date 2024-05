Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels in Grün

Der LUS-DAX hält am Freitag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:27 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent stärker bei 17 948,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 941,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 18 106,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.04.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 369,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 944,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.05.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 758,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 7,19 Prozent zu Buche. Bei 18 633,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,62 Prozent auf 19,76 EUR), Commerzbank (+ 1,58 Prozent auf 14,15 EUR), Deutsche Bank (+ 1,44 Prozent auf 15,26 EUR), Infineon (+ 1,36 Prozent auf 31,76 EUR) und Merck (+ 1,13 Prozent auf 152,00 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Daimler Truck (-5,83 Prozent auf 40,08 EUR), adidas (-0,36 Prozent auf 223,20 EUR), Heidelberg Materials (-0,34 Prozent auf 94,30 EUR), Henkel vz (-0,19 Prozent auf 73,86 EUR) und Symrise (-0,15 Prozent auf 100,30 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Daimler Truck-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 508 132 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 198,078 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

