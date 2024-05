STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter

Der STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0,07 Prozent auf 4 392,21 Punkte nach. In den Handel ging der STOXX 50 0,124 Prozent leichter bei 4 389,87 Punkten, nach 4 395,30 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 385,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 395,08 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 0,836 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 428,10 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 01.02.2024, den Wert von 4 203,77 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 01.05.2023, bei 4 050,56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,34 Prozent aufwärts. Bei 4 462,29 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell GSK (+ 1,64 Prozent auf 17,01 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,19 Prozent auf 45,21 GBP), AstraZeneca (+ 1,03 Prozent auf 121,86 GBP), National Grid (+ 0,72 Prozent auf 10,56 GBP) und BAT (+ 0,04 Prozent auf 23,52 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BP (-1,84 Prozent auf 5,11 GBP), Diageo (-1,08 Prozent auf 27,46 GBP), Rio Tinto (-0,86 Prozent auf 54,25 GBP), HSBC (-0,31 Prozent auf 6,96 GBP) und RELX (-0,24 Prozent auf 32,95 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 830 858 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 523,570 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at