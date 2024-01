STOXX-Handel Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus

So performte der Euro STOXX 50 am Mittwoch schlussendlich.

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel schlussendlich um 1,01 Prozent tiefer bei 4 401,82 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,875 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,583 Prozent auf 4 420,60 Punkte an der Kurstafel, nach 4 446,51 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 380,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 420,60 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,83 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, den Wert von 4 549,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 152,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.01.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 174,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gab der Index bereits um 2,46 Prozent nach. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 568,80 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,61 Prozent auf 392,80 EUR), UniCredit (+ 1,02 Prozent auf 25,79 EUR), Allianz (+ 0,91 Prozent auf 244,85 EUR), SAP SE (+ 0,17 Prozent auf 144,82 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,11 Prozent auf 188,45 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen adidas (-3,77 Prozent auf 165,52 EUR), Infineon (-3,21 Prozent auf 32,54 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,20 Prozent auf 59,32 EUR), BMW (-3,11 Prozent auf 92,78 EUR) und BASF (-2,47 Prozent auf 43,16 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 5 052 897 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 334,205 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 11,60 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

