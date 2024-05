STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,29 Prozent fester bei 4 535,61 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,167 Prozent höher bei 4 529,96 Punkten in den Handel, nach 4 522,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 543,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 519,93 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,164 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 15.04.2024, den Wert von 4 390,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.02.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 238,29 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 045,38 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 10,84 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 543,01 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten erreicht.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Enel (+ 1,99 Prozent auf 6,85 EUR), National Grid (+ 1,70 Prozent auf 11,39 GBP), UBS (+ 1,24 Prozent auf 27,67 CHF), Siemens (+ 0,99 Prozent auf 187,08 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,96 Prozent auf 39,77 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-1,08 Prozent auf 4,97 GBP), Allianz (-0,64 Prozent auf 263,70 EUR), Diageo (-0,30 Prozent auf 28,31 GBP), AstraZeneca (-0,28 Prozent auf 122,12 GBP) und Glencore (-0,21 Prozent auf 4,91 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 12 580 075 Aktien gehandelt. Mit 538,220 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

