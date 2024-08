TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich am Mittag fester

Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,22 Prozent stärker bei 3 298,76 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 523,045 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,362 Prozent auf 3 303,50 Punkte an der Kurstafel, nach 3 291,57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 315,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 297,01 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 0,729 Prozent zu. Vor einem Monat, am 15.07.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 384,60 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, wies der TecDAX 3 461,62 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 15.08.2023, wurde der TecDAX auf 3 125,08 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 sank der Index bereits um 0,777 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 125,18 Zähler.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Nagarro SE (+ 1,76 Prozent auf 75,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,53 Prozent auf 63,10 EUR), JENOPTIK (+ 1,45) Prozent auf 28,08 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,41 Prozent auf 57,40 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 1,26 Prozent auf 15,23 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Nordex (-2,31 Prozent auf 13,56 EUR), Energiekontor (-2,09 Prozent auf 56,30 EUR), Kontron (-0,71 Prozent auf 16,67 EUR), 1&1 (-0,61 Prozent auf 12,94 EUR) und Nemetschek SE (-0,56 Prozent auf 88,55 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 832 191 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 223,478 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Die 1&1-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at