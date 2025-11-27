TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Carl Zeiss Meditec-Investment gewesen.

Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 111,50 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,897 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2025 auf 45,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,95 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59,05 Prozent abgenommen.

Carl Zeiss Meditec wurde am Markt mit 4,04 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA war der 22.03.2000. Der erste festgestellte Kurs eines Carl Zeiss Meditec-Anteils lag damals bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at