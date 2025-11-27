Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Frühe Anlage
|
27.11.2025 10:03:20
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren bedeutet
Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 111,50 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,897 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2025 auf 45,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,95 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59,05 Prozent abgenommen.
Carl Zeiss Meditec wurde am Markt mit 4,04 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA war der 22.03.2000. Der erste festgestellte Kurs eines Carl Zeiss Meditec-Anteils lag damals bei 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten
|
27.11.25
|XETRA-Handel: TecDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel: TecDAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel: TecDAX am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker (finanzen.at)
|
27.11.25