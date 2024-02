TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet den Handel im Plus

Der TecDAX verzeichnete am ersten Tag der Woche Kursanstiege.

Im TecDAX ging es im XETRA-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0,43 Prozent aufwärts auf 3 429,29 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 516,075 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,205 Prozent auf 3 421,75 Punkte an der Kurstafel, nach 3 414,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 418,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 436,25 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 12.01.2024, lag der TecDAX bei 3 275,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 975,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, den Stand von 3 245,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,15 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 436,25 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 187,26 Zählern.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 10,53 Prozent auf 10,51 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 5,25 Prozent auf 33,70 EUR), Energiekontor (+ 4,23 Prozent auf 74,00 EUR), ADTRAN (+ 4,17 Prozent auf 6,62 USD) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,08 Prozent auf 21,16 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Sartorius vz (-2,59 Prozent auf 335,00 EUR), Nemetschek SE (-1,69 Prozent auf 88,66 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,45 Prozent auf 110,25 EUR), SAP SE (-0,33 Prozent auf 167,76 EUR) und Siemens Healthineers (-0,33 Prozent auf 53,98 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 825 391 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 196,884 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,77 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at