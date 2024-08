TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Nemetschek SE-Anteile bei 5,90 EUR. Bei einem Nemetschek SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 694,677 Nemetschek SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2024 auf 89,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 150 910,97 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 1 409,11 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Nemetschek SE eine Börsenbewertung in Höhe von 10,06 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nemetschek SE-Papiere fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Die Nemetschek SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at