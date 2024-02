Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittwochmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,07 Prozent leichter bei 4 686,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,130 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,071 Prozent auf 4 685,94 Punkte an der Kurstafel, nach 4 689,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 4 688,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 681,62 Punkten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,725 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, den Stand von 4 480,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.11.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 291,72 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 238,76 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,84 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 746,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 1,18 Prozent auf 45,59 EUR), SAP SE (+ 0,18 Prozent auf 163,06 EUR), Infineon (+ 0,11 Prozent auf 32,60 EUR), UniCredit (-0,02 Prozent auf 29,39 EUR) und BMW (-0,10 Prozent auf 100,78 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Intesa Sanpaolo (-0,64 Prozent auf 2,80 EUR), Siemens (-0,60 Prozent auf 162,70 EUR), Deutsche Börse (-0,51 Prozent auf 186,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,47 Prozent auf 118,06 EUR) und Bayer (-0,43 Prozent auf 27,79 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 203 185 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 410,018 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 11,38 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

