Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|
06.11.2025 21:47:00
Vodafone verlässt öffentliche Internetknoten
Vodafone steigt aus dem Peering an öffentlichen Internetknoten aus. Beim privaten Peering müssen Gebühren gezahlt werden. Los geht’s in Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Vodafone Group PLCmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
03.11.25
|Montagshandel in London: FTSE 100 beendet den Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 gibt am Montagnachmittag nach (finanzen.at)
|
03.11.25
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
03.11.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
03.11.25
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Vodafone auf 'Sell' - Ziel hoch auf 80 Pence (dpa-AFX)
|
31.10.25
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
30.10.25
|Vodafone-Aktie klettert leicht: Skaylink erworben (dpa-AFX)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|03.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|07.07.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.05.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|24.07.25
|Vodafone Group Underperform
|Bernstein Research
|24.07.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG
|09.07.25
|Vodafone Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 1-10 Vodafone Group PLC -Adrs-
|16 930,00
|0,36%
|Vodafone Group PLC
|0,98
|1,07%
|Vodafone Group PLC (spons. ADRs)
|9,70
|0,52%
Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.