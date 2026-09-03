Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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03.09.2026 21:32:00
What's Wrong With Nike Stock?
Nike (NYSE: NKE) is the largest athletic apparel and footwear company in the world, by far. However, although it's still the leader, cracks are letting in competitors, and it no longer controls the market.Nike investors have noticed, and the stock now trades about 79% off its high and down 35% over the past decade. That suggests massive disappointment. What's going on?Nike management wasn't reading the room and made a few missteps a few years ago that are still impacting it today. There were several converging factors, as there usually are in these cases, but the main ones were cutting off wholesale relationships and relying too much on its storied franchises.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nike Inc.
|
03.09.26
|NYSE-Handel: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gewinne in New York: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
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03.09.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Aufschläge in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Start steigen (finanzen.at)
|
02.09.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)
|
02.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
02.09.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|33,36
|0,98%
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