Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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03.11.2026 16:25:24
Why Intel Stock Collapsed 23.4% Last Month
Shares of Intel (NASDAQ: INTC) fell 23.4% in October, according to data from S&P Global Market Intelligence. The semiconductor giant has seen its share price begin to slip due to weak demand in the PC market, its second-largest revenue generator after artificial intelligence (AI).
There are also doubts about the future of its outsourced manufacturing foundry business. Here's why Intel stock collapsed in October, and why it is now down over 50% from its highs.
Intel is trying to build three business lines for the future of computing. First, it is selling computer chips for personal computers (PCs). Second is its own data center and AI computer chips. Third, it manufactures computer chips for third parties, a process called a foundry.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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20:03
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
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20:03
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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18:01
|Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
18:01
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
16:01
|NYSE-Handel: S&P 500 steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
03.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
03.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.11.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|20 240,00
|1,91%
|Intel Corp.
|51,45
|-4,55%
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