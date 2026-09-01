Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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01.09.2026 19:43:28

Why Is Apple Stock Up Today?

Apple Inc (NASDAQ: AAPL) stock is rising today, up 2.5% as of 1:41 p.m. ET, on Tuesday, Sept. 1, 2026, as John Ternus officially takes over for Tim Cook as CEO of the tech giant.The S&P 500 and Nasdaq Composite are both down, sliding 0.7% and 0.9%, respectively.Today marks the first time in 15 years that a new CEO takes the reins. Not since Tim Cook stepped into the role, replacing Apple co-founder Steve Jobs, has the iPhone-maker transitioned its chief executive. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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31.08.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Apple Neutral UBS AG
03.08.26 Apple Halten DZ BANK
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Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs 25 320,00 -1,48% Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
Apple Inc. 280,25 0,14% Apple Inc.

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