WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

DAX im Fokus 18.05.2026 12:26:57

XETRA-Handel DAX fällt mittags

XETRA-Handel DAX fällt mittags

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Am Montag geht es im DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,01 Prozent auf 23 948,29 Punkte nach unten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,986 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,490 Prozent auf 23 833,11 Punkte an der Kurstafel, nach 23 950,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 797,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 016,52 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Stand von 24 702,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wurde der DAX mit 25 278,21 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 767,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 2,41 Prozent nach. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 2,66 Prozent auf 250,90 EUR), RWE (+ 2,07 Prozent auf 56,34 EUR), Infineon (+ 1,58 Prozent auf 66,22 EUR), EON SE (+ 1,09 Prozent auf 18,06 EUR) und Rheinmetall (+ 1,09 Prozent auf 1 132,20 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Scout24 (-2,83 Prozent auf 70,50 EUR), Heidelberg Materials (-2,36 Prozent auf 165,15 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,34 Prozent auf 85,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,21 Prozent auf 49,24 EUR) und MTU Aero Engines (-2,20 Prozent auf 267,10 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 433 510 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 197,884 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,32 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

