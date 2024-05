XETRA-Handel DAX verliert zum Start des Dienstagshandels

Am Dienstag gibt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,21 Prozent auf 18 729,78 Punkte nach. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,823 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,002 Prozent leichter bei 18 768,64 Punkten, nach 18 768,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Dienstag bei 18 726,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 768,64 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bei 17 737,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, lag der DAX bei 17 118,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 16 275,38 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 11,69 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 0,66 Prozent auf 180,56 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,20 Prozent auf 459,10 EUR), Sartorius vz (+ 0,19 Prozent auf 270,50 EUR), Symrise (+ 0,05 Prozent auf 103,10 EUR) und Henkel vz (+ 0,02 Prozent auf 84,56 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Siemens Energy (-1,97 Prozent auf 23,87 EUR), Zalando (-1,24 Prozent auf 23,97 EUR), Bayer (-0,98 Prozent auf 28,39 EUR), Infineon (-0,97 Prozent auf 37,13 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,92 Prozent auf 29,21 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 978 691 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 206,622 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at