XETRA-Handel LUS-DAX liegt nachmittags im Minus

In Frankfurt ist aktuell ein stabiler Handel zu beobachten.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,17 Prozent auf 17 703,50 Punkte zurück.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17 817,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 689,50 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 01.02.2024, den Wert von 16 999,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 01.12.2023, einen Stand von 16 453,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 01.03.2023, den Wert von 15 336,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,73 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 17 817,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Daimler Truck (+ 17,42 Prozent auf 44,36 EUR), Rheinmetall (+ 2,36 Prozent auf 434,00 EUR), Infineon (+ 2,05 Prozent auf 33,78 EUR), Brenntag SE (+ 1,85 Prozent auf 85,94 EUR) und BASF (+ 1,66 Prozent auf 47,86 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Volkswagen (VW) vz (-4,34 Prozent auf 119,90 EUR), Sartorius vz (-1,72 Prozent auf 343,80 EUR), MTU Aero Engines (-1,66 Prozent auf 218,60 EUR), RWE (-1,10 Prozent auf 30,66 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,84 Prozent auf 42,55 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 9 573 817 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 201,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,05 erwartet. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

