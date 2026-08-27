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TecDAX-Marktbericht 27.08.2026 09:28:46

XETRA-Handel: TecDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

XETRA-Handel: TecDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Der TecDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,57 Prozent stärker bei 4 042,14 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 567,224 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,735 Prozent auf 4 048,63 Punkte an der Kurstafel, nach 4 019,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 057,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 042,14 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,03 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 27.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 808,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 067,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 747,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,53 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. 3 322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,07 Prozent auf 73,40 EUR), AIXTRON SE (+ 3,75 Prozent auf 38,15 EUR), SMA Solar (+ 2,83 Prozent auf 56,25 EUR), JENOPTIK (+ 2,60 Prozent auf 40,24 EUR) und IONOS (+ 2,45 Prozent auf 34,24 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-1,45 Prozent auf 28,51 EUR), QIAGEN (-1,34 Prozent auf 36,84 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,69 Prozent auf 31,60 EUR), Siemens Healthineers (-0,66 Prozent auf 39,00 EUR) und freenet (-0,66 Prozent auf 24,20 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 504 276 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,058 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist mit 6,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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