Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone

Am Montag agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Um 15:56 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,06 Prozent auf 18 752,50 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 18 803,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 706,50 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 17 857,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.02.2024, den Wert von 16 827,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, bei 15 901,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 12,00 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 849,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Porsche (+ 2,16 Prozent auf 83,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,50 Prozent auf 118,70 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,20) Prozent auf 49,91 EUR), Bayer (+ 1,05 Prozent auf 29,26 EUR) und Continental (+ 1,02 Prozent auf 61,50 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Zalando (-2,50 Prozent auf 24,61 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,00 Prozent auf 446,30 EUR), Infineon (-1,87 Prozent auf 37,29 EUR), Deutsche Börse (-1,76 Prozent auf 184,15 EUR) und Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 23,92 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Siemens Energy-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 869 283 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 205,502 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at