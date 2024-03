Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX zeigt sich am Donnerstag leichter.

Um 15:57 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,33 Prozent auf 17 911,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 18 038,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 909,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 14.02.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 16 997,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, notierte der LUS-DAX bei 16 725,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 14.03.2023, den Wert von 15 226,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 6,97 Prozent aufwärts. Bei 18 633,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 4,98 Prozent auf 442,30 EUR), Siemens Energy (+ 3,59 Prozent auf 14,43 EUR), EON SE (+ 3,48 Prozent auf 12,95 EUR), adidas (+ 3,40 Prozent auf 206,95 EUR) und Daimler Truck (+ 1,94 Prozent auf 45,71 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-3,47 Prozent auf 21,98 EUR), BMW (-2,65 Prozent auf 105,62 EUR), Infineon (-2,48 Prozent auf 34,03 EUR), RWE (-2,21 Prozent auf 31,04 EUR) und BASF (-1,61 Prozent auf 48,79 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 6 525 274 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 206,599 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

