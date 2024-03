Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start des Donnerstagshandels

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,01 Prozent fester bei 4 884,50 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,252 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 883,77 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 883,77 Punkte).

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 891,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 882,79 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,383 Prozent zu. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 639,36 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 370,53 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 238,38 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 8,24 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 891,59 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 0,82 Prozent auf 181,34 EUR), Ferrari (+ 0,66 Prozent auf 395,60 EUR), Allianz (+ 0,60 Prozent auf 250,05 EUR), BMW (+ 0,57 Prozent auf 109,78 EUR) und Enel (+ 0,50 Prozent auf 5,88 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-0,84 Prozent auf 28,32 EUR), Eni (-0,48 Prozent auf 14,30 EUR), Infineon (-0,39 Prozent auf 33,04 EUR), Deutsche Telekom (-0,27 Prozent auf 21,93 EUR) und adidas (-0,21 Prozent auf 189,44 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 363 957 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 424,236 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

