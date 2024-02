Zuversicht in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus

So bewegte sich der STOXX 50 am Donnerstag zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss kletterte der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,48 Prozent auf 4 236,55 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,047 Prozent tiefer bei 4 214,52 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 216,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 214,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 241,14 Punkten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,396 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.01.2024, stand der STOXX 50 bei 4 074,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.11.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 924,69 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.02.2023, den Wert von 3 947,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 3,53 Prozent zu Buche. Bei 4 250,97 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,01 Prozent auf 66,85 EUR), Richemont (+ 1,64 Prozent auf 136,45 CHF), Nestlé (+ 1,32 Prozent auf 98,11 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,21 Prozent auf 39,39 CHF) und Siemens (+ 1,19 Prozent auf 167,00 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BP (-1,63 Prozent auf 4,69 GBP), RELX (-0,66 Prozent auf 33,14 GBP), SAP SE (-0,30 Prozent auf 164,38 EUR), GSK (-0,30 Prozent auf 16,63 GBP) und Unilever (-0,13 Prozent auf 39,81 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 30 846 627 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 497,752 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 5,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,45 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at