ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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26.03.2026 09:03:43

ASML NV Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1700 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Hersteller von DRAM-Speicherchips beschleunigten ihren Kapazitätsausbau, was angesichts der damit verbundenen
höheren Investitionsausgaben eine der Hauptthesen für seine positive Bewertung von ASML gewesen sei, schrieb David Dai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst rechnet daher bis Ende 2028 mit signifikantem Wachstum des Halbleiterausrüsters. Die Aktie bleibe in der Chipbranche sein "Top Pick" in Europa./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 14:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Outperform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1 700,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1 169,00 € 		Abst. Kursziel*:
45,42%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1 175,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,61%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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