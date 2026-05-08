ASML NV Aktie

1 322,00EUR 34,00EUR 2,64%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.05.2026 12:11:53

ASML NV Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1570 Euro belassen. Die Ausgaben für Chipausrüstungen sollten 2026 und 2027 nochmals um 25 Prozent steigen, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Damit würde der starke Investitionszyklus in der Halbleiterindustrie anhalten. Dies sei positive für den großen Ausrüster ASML./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
1 570,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 295,60 € 		Abst. Kursziel*:
21,18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 322,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,76%
Analyst Name::
Tammy Qiu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

mehr Nachrichten

Analysen zu ASML NV

mehr Analysen
12:11 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
23.04.26 ASML NV Buy UBS AG
22.04.26 ASML NV Buy UBS AG
16.04.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 322,00 2,64% ASML NV

Aktuelle Aktienanalysen

16:14 RENK Kaufen DZ BANK
15:46 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
14:02 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
14:01 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:45 KRONES Buy Warburg Research
13:44 GFT Buy Warburg Research
13:44 Kontron Buy Warburg Research
13:42 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
13:41 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
13:40 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
13:40 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
13:40 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
13:39 Airbus Buy Deutsche Bank AG
13:39 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
13:38 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
13:38 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
13:34 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
13:33 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
13:33 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
13:32 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
13:29 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
13:27 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
13:27 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:24 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
13:19 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
13:17 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
13:16 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
13:14 Siemens Hold Deutsche Bank AG
13:12 ams-OSRAM Buy UBS AG
13:11 Bechtle Kaufen DZ BANK
13:05 AUMOVIO Buy UBS AG
13:04 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
13:00 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
12:58 LANXESS Sell UBS AG
12:51 Henkel vz. Neutral UBS AG
12:51 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
12:51 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
12:50 Knorr-Bremse Buy UBS AG
12:50 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
12:49 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:48 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:48 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
12:48 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:46 Rheinmetall Buy UBS AG
12:45 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
12:45 RATIONAL Halten DZ BANK
12:44 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:44 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:44 arGEN-X Neutral UBS AG
12:43 ABB Neutral UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen