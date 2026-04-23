ASML NV Aktie
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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML nach einem vorläufigen Verzicht des wichtigen Kunden TSMC auf Lithografiesysteme der neuesten Generation auf "Outperform" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 1700 Euro. Dass die Einführung der High-NA-EUV-Lithografie erst nach 2029 erfolgen werde, sollte eigentlich keine Überraschung sein, schrieb David Dai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Mitteilung vom Mittwoch sei eher eine Bestätigung der Aussagen des taiwanischen Chipherstellers aus dem vergangenen Jahr./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 09:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 09:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 700,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 233,00 €
|
Abst. Kursziel*:
37,88%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 221,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,21%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
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