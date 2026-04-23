ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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23.04.2026 13:08:07

ASML NV Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Dass der taiwanische Halbleiterhersteller TSMC auf ASML-Lithografiesysteme der neuesten Generation zunächst verzichten wolle, sei eine moderat negative Nachricht für den Chipindustrie-Ausrüster, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Bewertung von ASML und die langfristigen Nachfrageaussichten seien aber weiterhin überzeugend./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1 600,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 213,40 € 		Abst. Kursziel*:
31,86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 221,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,02%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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