ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer mache die richtigen Schritte, um sich langfristig hinsichtlich der Produktqualität und der Cash-Generierung zu positionieren, schrieb Analyst Gavin Parsons in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bessere Qualität sei das erste Ziel und die Barmittelsituation das zweite. All dies werde nicht über Nacht passieren, denn weitere Rückschläge könnten kommen. Er sieht aber bedeutendes Kurspotenzial, sobald sich die derzeit ergriffenen Maßnahmen auszahlten./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 04:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 04:41 / GMT



