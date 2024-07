NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BP nach Aussagen des Ölkonzerns zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Analyst Giacomo Romeo geht laut einer am Dienstag vorliegenden Studie davon aus, dass die Gewinnerwartungen für das Quartal nun um rund 20 Prozent sinken werden./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2024 / 03:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 03:19 / ET





