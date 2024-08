ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet auf "Buy" mit einem Kursziel von 785 Pence belassen. Die Berichtssaison für das erste Halbjahr 2024 habe die Unterschiede zwischen den europäischen Fluggesellschaften verdeutlicht, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse hätten ebenso variiert wie die Sommeraussichten. Castle teilt die Airlines in zwei Kategorien ein: diejenigen, die 2024 Gewinnwachstum und eine gesunde Sommersaison erwarten, und diejenigen, die derzeit bei der Preisgestaltung und/oder den Kostenaussichten stärker gefordert seien. Zur ersten Gruppe zählt er Jet2, IAG und EasyJet und zur zweiten Air France-KLM, Lufthansa, Wizz und Ryanair./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2024 / 15:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2024 / 15:02 / GMT



