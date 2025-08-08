NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 572 Euro belassen. Das zweite Quartal habe den zuvor vorgestellten, positiv ausgefallenen Eckdaten entsprochen, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies noch darauf, dass die Aktie im Vorfeld der Zahlen stark abgeschnitten habe, was auch mit einer Sektorrotation zu tun habe./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:46 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.