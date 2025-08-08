Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Lagerausrüster habe im zweiten Quartal im Quartalsvergleich von einem stabilen Umsatz berichtet, aber die operative Marge (Ebit) sei schwächer gewesen, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien mehr oder weniger erfüllt worden - auch mit dem angestiegenen Auftragseingang./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:58 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Jungheinrich AG
|10:20
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
