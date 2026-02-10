Evonik Aktie

15,75EUR 0,85EUR 5,70%
Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

10.02.2026 08:52:29

Evonik Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 11,60 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung der Aktien von "Sell" auf "Buy" gedreht. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Bei Evonik setzt sie auf höhere Geschäftsdynamik und sieht die Belastung durch die Dividendenkürzung nach geschaffenen Fakten vom Tisch./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Buy
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,76 € 		Abst. Kursziel*:
14,21%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
15,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,29%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:52 Evonik Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 Evonik Hold Warburg Research
05.02.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
Aktuelle Aktienanalysen

09:16 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
08:57 TeamViewer Overweight Barclays Capital
08:54 Kering Underweight Barclays Capital
08:53 LANXESS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:53 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:52 1&1 Neutral UBS AG
08:52 Evonik Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:51 TUI Overweight Barclays Capital
08:49 UBS Outperform RBC Capital Markets
08:46 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
08:18 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
08:18 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
08:17 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
08:17 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
08:16 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
08:16 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:16 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
08:15 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
08:11 IONOS Neutral UBS AG
07:52 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
07:51 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 FedEx Overweight Barclays Capital
07:51 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
07:50 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
07:49 AUMOVIO Overweight Barclays Capital
07:42 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
07:41 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
07:40 UniCredit Overweight Barclays Capital
07:31 Roche Overweight Barclays Capital
07:30 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 United Internet Buy UBS AG
07:28 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:27 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:48 E.ON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:12 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
09.02.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
09.02.26 Linde Halten DZ BANK
09.02.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
09.02.26 Polytec buy Baader Bank
09.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
09.02.26 Andritz kaufen UBS AG
09.02.26 Stellantis Kaufen DZ BANK
09.02.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
09.02.26 Shell Overweight Barclays Capital
09.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
