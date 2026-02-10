Evonik Aktie
|15,75EUR
|0,85EUR
|5,70%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 11,60 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung der Aktien von "Sell" auf "Buy" gedreht. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Bei Evonik setzt sie auf höhere Geschäftsdynamik und sieht die Belastung durch die Dividendenkürzung nach geschaffenen Fakten vom Tisch./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Buy
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,76 €
|
Abst. Kursziel*:
14,21%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
15,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,29%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|15,75
|5,70%
