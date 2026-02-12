Evonik Aktie

15,94EUR -0,09EUR -0,56%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

Evonik Sell

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik nach einer Investorenveranstaltung mit Vorstandschef Christian Kullmann von 11,60 auf 14,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Stimmung unter den Investoren in der Chemiebranche habe sich in den vergangenen zwei Wochen verbessert, schrieb Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund seien Hoffnungen auf eine Verschiebung der CO2-Steuererhöhungen und eine Erholung der Nachfrage in Europa und den USA./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Sell
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
16,14 € 		Abst. Kursziel*:
-13,26%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
15,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,17%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Evonik AG

