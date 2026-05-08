NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Evonik nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,10 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe sich gut geschlagen und zeige eine erfreuliche Geschäftsdynamik, schrieb Helena Xu am Freitag in einer ersten Reaktion. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege ebenso über den Erwartungen wie das Ebitda-Ziel für das laufende Quartal. Dies dürfte die Aktie stützen./rob/gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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