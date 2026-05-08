Evonik Aktie

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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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08.05.2026 08:11:24

Evonik Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Evonik nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,10 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe sich gut geschlagen und zeige eine erfreuliche Geschäftsdynamik, schrieb Helena Xu am Freitag in einer ersten Reaktion. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege ebenso über den Erwartungen wie das Ebitda-Ziel für das laufende Quartal. Dies dürfte die Aktie stützen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
15,10 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
17,26 € 		Abst. Kursziel*:
-12,51%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
17,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,12%
Analyst Name::
Helena Xu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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