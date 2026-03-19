Evonik Aktie
|14,51EUR
|0,22EUR
|1,54%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 17 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Preisrückgang für das Futtereiweiß Methion sei für ihn ein entscheidender Sorgenfaktor gewesen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochabend. Im Zuge der Versorgungsengpässe durch den Iran-Krieg habe sich der Wind hier allerdings gedreht und es gebe sogar Auftrieb. Zudem sei Evonik weniger betroffen vom hohen Gaspreis als andere Chemiekonzerne./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Overweight
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
14,46 €
|
Abst. Kursziel*:
17,57%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
14,51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,16%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
Analysen zu Evonik AG
|06:43
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Evonik Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Evonik Neutral
|UBS AG
|06:43
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Evonik Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Evonik Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|09.02.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
