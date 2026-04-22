Evonik Aktie
|17,33EUR
|0,40EUR
|2,36%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 14 auf 15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die am 8. Mai anstehenden Quartalszahlen sollten solide ausfallen, doch eine Änderung der Jahresziele unter dem neuen Finanzvorstand Michael Rauch sei nicht zu erwarten, schrieb Sebastian Bray am Dienstagabend. Der Iran-Krieg habe etwa die Methionin-Preise steigen lassen. Doch die Preise für Basischemikalien dürften von ihren Hochs zurückkommen, sobald die Straße von Hormus wieder offen sei - dann dürfte der Aktienkurs ebenfalls sinken./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Sell
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
17,47 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,14%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
17,33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,44%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Analysen zu Evonik AG
|07:14
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.04.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
