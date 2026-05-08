Evonik Aktie
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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Evonik nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe mit dem Umsatz enttäuscht, mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) aber positiv überrascht, schrieb Christian Bell am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Neutral
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Unternehmen:
Evonik AG
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
14,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
17,47 €
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Abst. Kursziel*:
-19,86%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
17,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19,59%
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Analyst Name::
Christian Bell
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KGV*:
-
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