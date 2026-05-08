Evonik Aktie

17,41EUR 0,43EUR 2,53%
Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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08.05.2026 12:34:23

Evonik Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Evonik nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe mit dem Umsatz enttäuscht, mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) aber positiv überrascht, schrieb Christian Bell am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Neutral
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
17,47 € 		Abst. Kursziel*:
-19,86%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
17,41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,59%
Analyst Name::
Christian Bell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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