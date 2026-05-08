Evonik Aktie
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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe die Erwartungen übertroffen und einen starken Ausblick auf das zweite Jahresviertel abgegeben, schrieb Anil Shenoy in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Vor diesem Hintergrund wirkten die Jahresziele konservativ./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Overweight
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Unternehmen:
Evonik AG
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
17,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
17,35 €
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Abst. Kursziel*:
-2,02%
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Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
17,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,33%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
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KGV*:
-
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