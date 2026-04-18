Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

17.04.2026 16:54:27

Evonik Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,10 Euro belassen. Der neue, zum 1. Mai berufene Finanzvorstand Michael Rauch bringe 16 Jahre Erfahrung in der Chemiebranche aus seiner Managertätigkeit bei Henkel mit und müsse das Vertrauen der Anleger in die Kapitalverwendung des Unternehmens wiederherstellen, schrieb Helena Xu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies zudem auf die Vertragsverlängerung mit Konzernchef Christian Kullmann bis zum Jahr 2030./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
15,10 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16,89 € 		Abst. Kursziel*:
-10,60%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,02%
Analyst Name::
Helena Xu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

17.04.26 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
07.04.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 Evonik Overweight Barclays Capital
02.04.26 Evonik Buy Goldman Sachs Group Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktuelle Aktienanalysen

17.04.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Alstom Kaufen DZ BANK
17.04.26 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
17.04.26 FUCHS Halten DZ BANK
17.04.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 National Grid Sell UBS AG
17.04.26 TotalEnergies Buy UBS AG
17.04.26 VINCI Overweight Barclays Capital
17.04.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
17.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.04.26 Hermès Outperform Bernstein Research
17.04.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
17.04.26 Infineon Outperform Bernstein Research
17.04.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
17.04.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
17.04.26 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
17.04.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
17.04.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
17.04.26 Alstom Underweight Barclays Capital
17.04.26 Netflix Kaufen DZ BANK
17.04.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
17.04.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.04.26 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
17.04.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
17.04.26 Sartorius vz. Neutral UBS AG
17.04.26 L'Oréal Overweight Barclays Capital
17.04.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
17.04.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
17.04.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
17.04.26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
17.04.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
17.04.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
17.04.26 Prosus Buy Deutsche Bank AG
17.04.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
17.04.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
17.04.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
17.04.26 Sartorius Stedim Biotech Neutral UBS AG
17.04.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
17.04.26 voestalpine kaufen Barclays Capital
17.04.26 Amazon Overweight Barclays Capital
