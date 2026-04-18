Evonik Aktie
|16,97EUR
|-0,16EUR
|-0,93%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,10 Euro belassen. Der neue, zum 1. Mai berufene Finanzvorstand Michael Rauch bringe 16 Jahre Erfahrung in der Chemiebranche aus seiner Managertätigkeit bei Henkel mit und müsse das Vertrauen der Anleger in die Kapitalverwendung des Unternehmens wiederherstellen, schrieb Helena Xu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies zudem auf die Vertragsverlängerung mit Konzernchef Christian Kullmann bis zum Jahr 2030./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
15,10 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16,89 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,60%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,02%
|
Analyst Name::
Helena Xu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
17.04.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Evonik auf 'Hold' - Ziel 15,10 Euro (dpa-AFX)
|
17.04.26
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Freitagshandels deutlich zu (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert nachmittags deutlich (finanzen.at)
|
17.04.26
|Kullmann bleibt Evonik-Chef - Rauch neuer Finanzvorstand (dpa-AFX)
|
17.04.26
|Kullmann bleibt Evonik-Chef - Rauch neuer Finanzvorstand (dpa-AFX)
|
16.04.26
|EQS-HV: Evonik Industries AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.06.2026 in Essen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
15.04.26
|MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
13.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Evonik AG
|17.04.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
