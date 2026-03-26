Henkel vz. Aktie

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Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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26.03.2026 12:20:13

Henkel vz Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel angesichts der Übernahme der US-Premium-Haarpflegemarke Olaplex auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Angesichts der schon guten globalen Positionierung von Henkel im Salonbereich sieht Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung Chancen darin, Marktlücken zu erschließen und die Margen durch Synergien zu verbessern. Allerdings habe der Umsatz von Olaplex in den vergangenen drei Jahren massiv unter Wettbewerbsdruck gelitten./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
67,70 € 		Abst. Kursziel*:
-3,99%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
67,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,36%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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