Henkel vz. Aktie
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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel angesichts der Übernahme der US-Premium-Haarpflegemarke Olaplex auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Angesichts der schon guten globalen Positionierung von Henkel im Salonbereich sieht Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung Chancen darin, Marktlücken zu erschließen und die Margen durch Synergien zu verbessern. Allerdings habe der Umsatz von Olaplex in den vergangenen drei Jahren massiv unter Wettbewerbsdruck gelitten./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
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Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
65,00 €
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Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
67,70 €
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Abst. Kursziel*:
-3,99%
|
Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
67,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,36%
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Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
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