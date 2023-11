NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das Umsatzwachstum im europäischen Einzelhandel sollte 2024 nachlassen, aber auch der Kostendruck, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Von etlichen Unternehmen erwartet er höhere Barmittelausschüttungen, die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen und Aktienrückkaufprogramme und von Inditex jährlich weiter steigende Sonderdividenden. Zu seinen bevorzugten Titeln zählt Chamberlain AB Foods, BME und Hugo Boss./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2023 / 17:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2023 / 00:45 / EST





