Inditex Aktie
|42,04EUR
|0,04EUR
|0,10%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 45,00 auf 43,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Matthew Clements ist zwar weniger skeptisch für die Spanier als noch im Mai. Es sei jedoch zu früh, wirklich optimistisch zu werden, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Geschäftszahlen am 10. September./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 03:00 / GMT
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Equal Weight
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
43,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
42,03 €
Abst. Kursziel*:
3,50%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
42,04 €
Abst. Kursziel aktuell:
3,47%
Analyst Name::
Matthew Clements
KGV*:
-