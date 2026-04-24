FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik vor den anstehenden Quartalszahlen von 34 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe den Konglomeratsabschlag aus seiner Bewertungsmethodik gestrichen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dies spiegele seine wachsende Überzeugung wider, dass in den nächsten zwölf Monaten Maßnahmen zur Portfoliooptimierung angekündigt werden. Zudem stütze die deutliche Neubewertung vergleichbarer Halbleiterunternehmen./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET



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