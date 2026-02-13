JENOPTIK Aktie
|26,30EUR
|-0,64EUR
|-2,38%
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Neutral" belassen. Übertroffene Erwartungen beim Cashflow könnten den enttäuschenden Auftragseingang nicht kompensieren, schrieb Olivier Calvet am Freitag nach dem Quartalsbericht. Die Aktien dürften nach ihrem starken Lauf infolge des ASML-Auftragseingangs nun schwächeln./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Neutral
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
21,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
26,58 €
|
Abst. Kursziel*:
-19,11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
26,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,25%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
10:03
|TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08:04
|Jenoptik erwartet Rückkehr zu Wachstum - Rechenzentren sollen stützen (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
11.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.02.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
06.02.26
|EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
Analysen zu JENOPTIK AG
|10:31
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|08:49
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|08:32
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|08:49
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|08:32
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|08:32
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|16.10.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|26,64
|-1,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:03
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|11:02
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:54
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:48
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:48
|RELX Buy
|UBS AG
|10:47
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10:37
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|10:31
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10:20
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|10:16
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09:59
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|09:57
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|09:44
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|09:43
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|09:40
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|09:40
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|09:39
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|09:27
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|09:27
|Hermès Neutral
|UBS AG
|09:24
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|09:24
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|09:04
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|08:53
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:49
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|08:32
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|08:15
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06:58
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.