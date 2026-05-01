JENOPTIK Aktie

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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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01.05.2026 10:33:34

JENOPTIK Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik von 32 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Hightech-Unternehmen dürfte im ersten Quartal von einem starken Auftragseingang profitiert haben, insbesondere aus dem Bereich Halbleiterausrüstung, schrieb Lasse Stueben in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Experte erhöhte seine Prognose für den Auftragseingang 2026 sowie seine Gewinnschätzungen für die nächsten drei Jahre./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32,58 € 		Abst. Kursziel*:
19,71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,33%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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