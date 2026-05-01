HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik von 32 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Hightech-Unternehmen dürfte im ersten Quartal von einem starken Auftragseingang profitiert haben, insbesondere aus dem Bereich Halbleiterausrüstung, schrieb Lasse Stueben in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Experte erhöhte seine Prognose für den Auftragseingang 2026 sowie seine Gewinnschätzungen für die nächsten drei Jahre./rob/edh/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:12 / GMT

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