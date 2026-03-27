JOST Werke Aktie
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WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jost Werke von 84 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die detaillierten Jahreszahlen des Lkw-Zulieferers hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend. In den Ausblick auf 2026 sei offenbar aufgrund der hohen Unsicherheit im Zuge des Iran-Konflikts eine gewisse Vorsicht eingeflossen. Sie schraubte ihre Prognosen für 2026 und 2027 etwas nach unten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52,00 €
|
Abst. Kursziel*:
57,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66,67%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JOST Werke AG
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26.03.26
|Schwacher Handel: SDAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
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26.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
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26.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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26.03.26
|ROUNDUP: Jost Werke hält Dividende trotz Verlusts stabil - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
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26.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
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26.03.26
|EQS-News: JOST steigert bereinigtes Ergebnis 2025 aus fortgeführten Geschäftsbereichen und schlägt eine Dividende von 1,50 EUR je Aktie vor (EQS Group)
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26.03.26
|EQS-News: JOST increases adjusted earnings from continuing operations in 2025 and proposes a dividend of EUR 1.50 per share (EQS Group)
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25.03.26
|Ausblick: JOST Werke verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu JOST Werke AG
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|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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