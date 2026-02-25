JOST Werke Aktie
|64,60EUR
|2,50EUR
|4,03%
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach einer Aufstockung des Aktienkapitals mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Maßnahme des Nutzfahrzeugzulieferers sei proaktiv und diszipliniert, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch. Mit dem Schritt werde das Unternehmen in puncto Fusionen und Übernahmen gestärkt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
62,80 €
|
Abst. Kursziel*:
17,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,55%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
