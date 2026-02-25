HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach einer Aufstockung des Aktienkapitals mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Maßnahme des Nutzfahrzeugzulieferers sei proaktiv und diszipliniert, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch. Mit dem Schritt werde das Unternehmen in puncto Fusionen und Übernahmen gestärkt./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



