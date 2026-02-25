JOST Werke Aktie

64,60EUR
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000

25.02.2026

JOST Werke Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach einer Aufstockung des Aktienkapitals mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Maßnahme des Nutzfahrzeugzulieferers sei proaktiv und diszipliniert, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch. Mit dem Schritt werde das Unternehmen in puncto Fusionen und Übernahmen gestärkt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
62,80 € 		Abst. Kursziel*:
17,83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
64,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,55%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JOST Werke AG

